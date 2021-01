Foot - Real Madrid

Real Madrid - Clash : Le gros aveu de Deschamps sur Benzema !

Sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps est revenu sur le cas Karim Benzema et sur les propos polémiques qu’il avait tenu dans la presse espagnole en 2016.

Karim Benzema ne pensait certainement pas que son match face à l’Arménie le 8 octobre 2015 allait surement être le dernier de sa carrière internationale. Par la suite, l’attaquant du Real Madrid a été écarté de l’équipe de France par Didier Deschamps en raison de son implication dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Une décision que l’attaquant a difficilement acceptée comme l’illustre ses propos tenus à Marca en mai 2016 : « Deschamps a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France. Il faut savoir qu'en France le parti d'extrême droite est arrivé au deuxième tour des dernières élections. Mais je ne sais pas si c'est une décision individuelle de Didier, car je m'entends bien avec lui, et avec le président. Je m'entends bien avec tout le monde . » Une mise à l’écart incompréhensible également pour Eric Cantona qui avait sous-entendu dans un entretien au Guardian que Didier Deschamps était raciste : « Deschamps a un nom qui sonne bien français. C'est peut-être le seul en France à avoir un nom aussi français. Personne ne s'est jamais mélangé avec personne dans sa famille. Comme les Mormons en Amérique. Une chose est sûre, Benzema, et Hatem Ben ce sont les deux meilleurs joueurs en France et ils ne joueront pas à l'Euro. Ce qui est certain également c'est que leurs origines sont nord-africaines. Donc oui, le débat est ouvert ». Des sorties médiatiques qui ont profondément irrité le sélectionneur de l’équipe de France, qui a vu par la suite sa maison être taguée du mot « raciste ». L’ancien entraîneur de l’AS Monaco a depuis porté plainte pour diffamation contre Eric Cantona (une plainte annulée en décembre dernier par le tribunal correctionnel de Paris) et a refusé de convoquer Karim Benzema, performant au Real Madrid.

« Je ne peux pas oublier »

Interrogé à de nombreuses reprises sur le cas Karim Benzema, Didier Deschamps a souvent refusé de répondre à la question. Mais ce samedi, au micro de RTL , l’ancien international français a accepté d’évoquer les propos de l’attaquant madrilène dans la presse espagnole. « C’est une trace. Même si avec le temps ça s’apaise un peu, je ne peux pas oublier. Ce n’est pas lié qu’à Karim Benzema. Il y a des déclarations d’autres personnes aussi qui ont amené à ce fait violent et qui touche à ma famille. Quand ça me concerne sur mes choix de sélectionneur, la tactique, l’aspect technique, ça a lieu d’être et ça n’a pas d’importance. Là, ça franchit la ligne blanche. Ça touche mon nom, ma famille. Pour moi, c’est inacceptable. Tenir certains propos, ça amène forcément à une agressivité verbale ou physique. J’en subis les conséquences. On ne peut pas oublier. Je ne peux pas oublier. Je n’oublierai jamais » a-t-il déclaré.

