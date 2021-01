Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : Tebas répond au gros coup de gueule de Zidane !

Publié le 14 janvier 2021 à 1h00 par La rédaction

Le président de la Liga, Javier Tebas, a répondu à Zinédine Zidane au sujet de ses critiques vis-à-vis du maintien du match entre Osasuna et le Real Madrid samedi dernier.

L'Espagne a été ensevelie sous la neige le week-end passé, rendant la circulation impossible dans certains endroits du pays. La Liga a elle aussi subi les conséquences de la météo, puisque la rencontre prévue samedi dernier entre l'Athletic Bilbao et l'Atletico Madrid a dû être remise à une date ultérieure. En revanche, le match programmé au même moment entre Osasuna et le Real Madrid a bel et bien eu lieu, et ce, malgré la présence de la neige sur une partie de la pelouse. Si Thibault Courtois n'a pas caché son mécontentement vis-à-vis de la situation, Zinédine Zidane avait lui aussi des commentaires à faire.

La réponse de la Ligue