Mercato - Chelsea : Frank Lampard confirme un départ imminent !

Publié le 18 janvier 2021 à 18h50 par La rédaction

En recherche de temps de jeu, Fikayo Tomori devrait rejoindre l'AC Milan d'ici peu, le club italien souhaitant renforcer sa défense centrale. Un départ qu'a confirmé Frank Lampard, l'entraîneur de Chelsea.