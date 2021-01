Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Démission, vestiaire… André Villas-Boas a lâché une bombe après Nîmes !

Publié le 18 janvier 2021 à 18h15 par Th.B. mis à jour le 18 janvier 2021 à 18h33

Ayant assisté au manque de détermination de ses joueurs lors de la défaite face à Nîmes samedi (1-2), André Villas-Boas aurait vu rouge et menacé de démissionner dans son discours d’après-match.

C’était sans doute la déconvenue de trop. Après s’être incliné mercredi face au PSG lors du Trophée des champions à Lens (1-2), et après avoir concédé un nul face à Dijon quelques jours plus tôt, l’OM n’a pas fait mieux qu’une défaite face à la lanterne rouge de Ligue 1 avant le coup d’envoi de samedi : Nîmes. Face aux Crocos , les Olympiens ont une nouvelle fois perdu sur le score de deux buts à un. Très en colère envers ses joueurs qui n’ont pas fait preuve du supplément d’âme nécessaire et qui ne mérite pas de porter le maillot du club phocéen à en croire les propos du président Jacques-Henri Eyraud comme une source l’a confié à RMC dimanche, André Villas-Boas a choqué son vestiaire en lâchant une bombe samedi soir.

André Villas-Boas a évoqué une démission devant ses joueurs !