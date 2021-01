Foot - OM

OM - Malaise : André Villas-Boas salue la déclaration fracassante du président Eyraud !

Publié le 18 janvier 2021 à 17h30 par Th.B.

Très insatisfait de ce que l’OM propose ces derniers temps, Jacques-Henri Eyraud a dit ses quatre vérités à l’effectif marseillais après la débâcle face à la lanterne rouge de Ligue 1, à savoir Nîmes samedi. Une initiative saluée par l’entraîneur André Villas-Boas.

Alors que l’OM traverse une période creuse au niveau des résultats, le fond de jeu affiché par les joueurs d’André Villas-Boas ainsi que leur manque de détermination face à Nîmes samedi (1-2) était la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. En effet, après une troisième défaite en cinq matchs pour une seule victoire, Jacques-Henri Eyraud se serait adressé au vestiaire marseillais après cette déconvenue et n’y serait pas allé par quatre chemins selon l’ AFP qui a récemment évoqué un gros coup de gueule poussé par le président du club phocéen. Un joueur de l’OM sondé par RMC Sport a également fait passer le message suivant dimanche. « Il nous a dit que notre match était pathétique, qu’on était pourri gâté et qu’on s’est fait marcher dessus par le dernier de Ligue 1, qu’on avait aucune envie. On l’a rarement vu comme ça. Le prez (le président) était furieux. Il a dit qu’on était indigne de porter le maillot et qu’on ne respectait pas les supporters. Que si le stade avait été plein on serait rentré à 3h du matin. (...) Il nous a dit qu’il voulait qu’on respecte ce blason et qu’il allait faire respecter l’institution OM encore plus et que chaque écart disciplinaire de notre part serait fortement sanctionné ». Une prise de parole forte et ferme de la part de Jacques-Henri Eyraud qui ne voudrait donc pas voir ses troupes montrer tant de faiblesse et attendrait du mieux. Mais ce n’est pas tout.

« Le président a pris la parole, il a bien parlé »