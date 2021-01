Foot - OM

OM - Malaise : Alvaro Gonzalez pousse un énorme coup de gueule contre ses coéquipiers !

Publié le 16 janvier 2021 à 19h45 par La rédaction

Ce samedi, l’OM s’est incliné au Vélodrome face à Nîmes (2-1). Un troisième match sans victoire après la défaite lors du Trophée des Champions face au PSG ce mercredi. Après la rencontre, Alvaro Gonzalez a pris la parole, envoyant un message très clair à ses coéquipiers.

Ça chauffe à l’OM ces derniers temps. Le club phocéen s’est incliné ce samedi à domicile face au Nîmes Olympique (2-1). Menés au score peu après la mi-temps, alors qu’ils auraient pu prendre l’avantage par l’intermédiaire de Thauvin qui a raté un penalty, les Marseillais n’ont jamais pu revenir au score, malgré le but de Benedetto en fin de rencontre. La formation d’André Villas-Boas, qui est en quête de renfort offensif, n'a pas gagné depuis trois matchs, après s'être incliné face au PSG lors du Trophée des Champions ce mercredi et son nul contre Dijon samedi dernier. La situation commence à irriter certains joueurs.

« Ce qu'il manque, c'est courir, se battre sur le terrain. On n'a rien fait aujourd'hui! »