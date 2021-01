Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le plus difficile commence maintenant pour Milik !

Publié le 16 janvier 2021 à 18h30 par A.C.

Arkadiusz Milik semble se rapprocher doucement mais surement de l’Olympique de Marseille, ou André Villas-Boas réclame l’arrivée d’un attaquant.

Dario Benedetto devrait avoir une plus grande concurrence en cette deuxième partie de saison. Sous les indications d’André Villas-Boas, qui a publiquement réclamé l’arrivée d’un attaquant, l’Olympique de Marseille a commencé à bouger... et aurait trouvé son bonheur en Serie A. Pablo Longoria négocierait en effet pour arracher Arkadiusz Milik au Napoli, où il ne joue plus depuis aout dernier. D’ailleurs, le head of footbal de l’OM semble avancer à pas de géant dans ce dossier, même s’il se montre toujours aussi évasif. « Milik ? C’est un mercato où tout le monde est un peu impatient je crois. Notre stratégie, c’est d’être patients, d’être froids » a expliqué Longoria ce samedi, sur Téléfoot La Chaîne . « On travaille sur différentes alternatives pour la position d’attaquant, et on parle depuis beaucoup de jours de la possibilité de Milik. Il est parmi les meilleurs attaquants en Europe, mais on travaille à des alternatives ». Avec l’Atlético de Madrid qui s’est tourné vers Moussa Dembélé et la Juventus ainsi que l’Inter qui ne semblent pas disposés à formuler une offre cet hiver, l’OM semble désormais être la seule solution pour Milik.

Longoria a rapidement convaincu Milik

Ainsi, alors qu’il semblait vouloir attendre la fin de son contrat pour trouver un nouveau club, risquant une saison complètement blanche, Arkadiusz Milik a ouvert la porte à l’Olympique de Marseille. D’après les informations de TMW et de RMC Sport , un accord de principe aurait déjà été trouvé entre le joueur de l’OM. Pour La Gazzetta dello Sport , cet accord porterait sur un contrat de quatre ans, avec un salaire de 3,5M€ par an. Le quotidien italien confirme l’offre de 7M€ de l’OM, mais y ajoute 2M€ de bonus, précisant toutefois qu’aucune réponse ne serait actuellement arrivée depuis Naples. Et c’est justement le principal problème !

Le Napoli réclame toujours 15M€, l’OM pas prêt à aller au-delà de 9/10M€