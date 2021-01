Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le gros coup Milik prend forme pour Longoria !

Publié le 15 janvier 2021 à 19h30 par A.C.

Pablo Longoria être semble de plus en plus proche de boucler l’arrivée d’Arkadiusz Milik, en fin de contrat avec le Napoli.

Ces derniers mois, André Villas-Boas a plusieurs fois clamé haut et fort avoir besoin d’un attaquant de pointe supplémentaire. Dario Benedetto semble en effet être sa seule option. Ainsi, Pablo Longoria s’est rapidement mis au travail pour offrir la recrue désirée par l’entraineur de l’Olympique de Marseille. Sport Italia a parlé en premier de contacts avec le Napoli, pour Arkadiusz Milik. Inutilisé cette saison par Gennaro Gattuso, le Polonais est bloqué dans un litige avec son club concernant sa prolongation de contrat et depuis le 1er janvier dernier, il peut librement négocier avec le club de son choix. L’OM n’est toutefois pas seul sur le coup, puisque Milik plairait également à la Juventus ou encore à l’Inter.

Milik devrait gagner 4M€ par an à l'OM

Mais l’Olympique de Marseille a un avantage de taille. Le club phocéen semble en effet être le seul disposé à recruter Arkadiusz Milik dès ce mercato hivernal, ce qui est fondamental. L’attaquant craint en effet de rater l’Euro avec la Pologne et souhaite donc trouver un club qui le fasse jouer tout de suite. Ça tombe bien, c'est-ce que lui aurait promis André Villas-Boas ! A en croire Calciomercato.it , le coach de l’OM aurait assuré à Milik un temps de jeu conséquent et sans temps d’adaptation et un accord aurait même été trouvé, sur un salaire annuel de 4M€. Téléfoot La Chaîne explique que le joueur aurait choisi l’OM, refusant des offres plus intéressantes économiquement et pour La Provence , ce transfert serait « en très bonne voie ». Le quotidien marseillais précise d’ailleurs que c’est Pablo Longoria et Villas-Boas qui auraient convaincu le propriétaire Frank McCourt du besoin de recruter Milik.

Mais reste à trouver un accord avec la Napoli !