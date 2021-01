Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria n’a jamais eu de doutes pour la priorité de Villas-Boas !

Publié le 15 janvier 2021 à 16h45 par A.C.

Pablo Longoria semble tout près d’enfin offrir un attaquant de pointe supplémentaire à André Villas-Boas.

Le prochain buteur de l’Olympique de Marseille, ça pourrait bien être lui. Après une première tentative qui s’est soldée par un échec, Pablo Longoria semble avancer doucement mais surement pour Arkadiusz Milik. En fin de contrat avec le Napoli, le Polonais n’a en effet pas joué le moindre match de la saison et verrait d’un bon œil un départ à l’OM, afin de se relancer en vue de l’Euro. Interrogé sur ce sujet, Longoria s’est montré encore évasif. « On travaille sur différentes pistes pour l'attaquant » a déclaré le head du football de l’OM ce vendredi, en conférence de presse. « On cherche à avancer, il y a plusieurs options ouvertes ».

Milik a toujours été le premier choix de Longoria