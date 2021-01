Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La réponse fracassante de Villas-Boas sur une arrivée de Diego Costa !

Publié le 15 janvier 2021 à 15h10 par A.M.

Alors qu'il a récemment quitté l'Atlético de Madrid, Diego Costa, toujours libre, a été cité dans le viseur de l'OM. Mais André Villas-Boas assure que ce dossier est hors d'atteinte pour le club phocéen.

En quête d'un avant-centre durant le mercato d'hiver, l'OM multiplie les pistes. Et alors que la priorités se nomme Arkadiusz Milik, pour lequel Pablo Longoria a lancé des négociations avec Naples, La Provence révélait ces derniers jours que Diego Costa avait été proposé au club phocéen. Libre depuis son départ de l'Atlético de Madrid, l'attaquant espagnol cherche à rebondir rapidement. Un dossier qui reste très compliqué pour l'OM compte tenu des exigences salariales de Diego Costa comme l'explique André Villas-Boas.

«Je pensais que c'était une blague»