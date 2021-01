Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grosse vente se précise pour cet hiver !

Publié le 15 janvier 2021 à 14h10 par D.M.

Après le départ de Kévin Strootman, prêté au Genoa, l'OM pourrait se séparer de Morgan Sanson cet hiver. Un club de Premier League est particulièrement intéressé par le milieu de terrain.

L’OM a enregistré l’arrivée de Pol Lirola et recherche encore sur le marché un attaquant capable de suppléer Dario Benedetto. Mais en grande difficulté financière, le club marseillais va devoir également alléger sa masse salariale et se séparer de plusieurs joueurs. Ainsi, Kevin Strootman a été prêté jusqu’à la fin de la saison au Genoa, mais selon La Provence , le départ du milieu de terrain néerlandais ne devrait pas être le seul puisque Nemanja Radonjic, Marley Aké et Lucas Perrin pourraient également quitter Marseille.

Un départ en Angleterre pour Sanson ?