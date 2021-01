Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Romeyer fait une grosse annonce pour le futur buteur de Puel !

Publié le 15 janvier 2021 à 14h00 par A.M.

En quête d'un nouvel avant-centre, l'ASSE voit la piste menant à Mostafa Mohamed se compliquer. Mais Roland Romeyer annonce que le Verts ont d'autres options.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la piste menant à Mostafa Mohamed prend du plomb dans l'aile. Confirmant nos informations, Roland Romeyer assure avoir fixé un ultimatum a Zamalek. « Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir et nous donnons 48h à Zamalek », expliquait le président du directoire de l'ASSE. Il faut dire que le club du Forez a de la ressource puisque deux autres options sont à l'étude en cas d'échec du transfert de Mostafa Mohamed.

«Nous sommes sur deux autres joueurs»