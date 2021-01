Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Romeyer fait une énorme révélation sur l'offre pour Mostafa Mohamed !

Publié le 15 janvier 2021 à 11h00 par A.M.

Alors que le dossier Mostafa Mohamed semble bien compliqué à concrétiser, Roland Romeyer dévoile les contours de l'offre transmise par l'ASSE à Zamalek.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les discussions entre l'ASSE et Zamalek se compliquent pour le transfert de Mostafa Mohamed. Jean-Luc Buisine, directeur de la cellule de recrutement des Verts, confirmait d'ailleurs que « les négociations se sont arrêtées mais à l'initiative de Zamalek », et pourtant, « Zamalek avait donné son accord sur les modalités financières du transfert mais il s'est rétracté après cet accord . » Intransigeant, le club égyptien réclame 5M$ pour lâcher son attaquant soit environ 4,1M€. Mais l'ASSE a décidé de s'aligner comme le révèle Roland Romeyer.

Romeyer détaille l'offre de l'ASSE