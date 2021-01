Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'énorme menace lancée par Romeyer pour boucler un transfert !

Publié le 15 janvier 2021 à 10h00 par A.M.

Bien décidé à boucler le transfert de Mostafa Mohamed à l'ASSE, Roland Romeyer menace de divulguer l'identité d'intermédiaires qui ont tenté de se greffer à ce dossier si l'opération échoue.

Les Verts réussiront-ils à boucler le transfert de Mostafa Mohamed ? C'est l'une des questions récurrentes depuis l'ouverture du mercato d'hiver. Et pour cause, alors que les négociations semblaient bien entamées avec Zamalek et que le joueur faisait le forcing pour rejoindre l'ASSE, ce dossier a connu un sérieux coup d'arrêt comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. « Les négociations se sont arrêtées mais à l'initiative de Zamalek. Zamalek avait donné son accord sur les modalités financières du transfert mais il s'est rétracté après cet accord (...) Mais les négociations sont maintenant au point mort », confirmait d'ailleurs Jean-Luc Buisine, directeur de la cellule du recrutement.

«Je serai obligé de nommer ces personnes»