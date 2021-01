Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Romeyer fixe un ultimatum dans ce dossier brûlant de Puel !

Publié le 15 janvier 2021 à 9h10 par A.M.

Alors que les discussions s'éternisent pour le recrutement de Mostafa Mohamed, Roland Romeyer perd patience et fixe un ultimatum au Zamalek.

Ce n'est pas un secret, l'AS Saint-Etienne cherche un défenseur central et un avant-centre durant le mois de janvier. Mais alors que le mercato d'hiver est déjà ouvert depuis deux semaines, pour le moment, les Verts n'ont bouclé aucun renfort. Et pourtant, Claude Puel a rapidement identifié sa priorité pour renforcer son secteur offensif. Il s'agit de Mostafa Mohamed. Un dossier d'abord très bien engagé avant que les discussions se compliquent face aux exigences de Zamalek, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. « Zamalek avait donné son accord sur les modalités financières du transfert mais il s'est rétracté après cet accord (...) Les négociations sont maintenant au point mort », confiait d'ailleurs Jean-Luc Buisine, directeur de la cellule de recrutement de l'ASSE.

Romeyer donne 48 heures au Zamalek