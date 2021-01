Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel aurait dégainé une nouvelle offre pour Mostafa Mohamed !

Publié le 14 janvier 2021 à 20h15 par B.C.

Alors que l’ASSE et le Zamalek n’arrivent pas à trouver un terrain d’entente pour le transfert de Mostafa Mohamed chez les Verts, le club du Forez aurait formulé une nouvelle offre pour l’Egyptien.

L’AS Saint-Etienne va-t-elle parvenir à boucler le transfert de Mostafa Mohamed ? Comme vous l’a révélé le10sport.com, le club du Forez s’est lancé sur les traces de l’attaquant du Zamalek pour renforcer son secteur offensif, mais les négociations traînent en longueur. « Les négociations se sont arrêtées mais à l'initiative de Zamalek. Zamalek avait donné son accord sur les modalités financières du transfert mais il s'est rétracté après cet accord. Nous étions parvenus à un accord pour recruter Mostafa Mohamed sur un contrat qui s'étend sur 4 ans et demi. Le joueur nous a posé des questions sur l'entraîneur Claude Puel, et il est convaincu que ce dernier peut donner une impulsion à sa carrière pour jouer à l'avenir en Premier League. Mais les négociations sont maintenant au point mort », a confié le directeur de la cellule de recrutement des Verts , Jean-Luc Buisine, à FilGoal . D’après les informations de But , le Zamalek aurait en réalité été effrayé par la situation économique de l’ASSE qui s’est dégradée avec la crise du Covid-19 et le fiasco Mediapro, mais Claude Puel n’aurait pas encore baissé les bras.

Une nouvelle offre de l’ASSE pour Mohamed ?

Ce jeudi, la journaliste égyptienne Sarah Abdelbaky a révélé sur Twitter que l’AS Saint-Etienne avait fait une nouvelle proposition au Zamalek pour tenter d’obtenir les services de Mostafa Mohamed. Les Verts souhaiteraient ainsi récupérer l’attaquant sous la forme d’un prêt payant de 3.5M€ (soit près de 2.9M€) avec une obligation d’achat à l’issue de la saison fixée à 2M$ (un peu plus de 1.6M€) afin de ne pas financier l’intégralité du transfert d’une traite. Suffisant pour boucler le dossier Mohamed ? Affaire à suivre.