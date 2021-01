Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik aurait pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 15 janvier 2021 à 10h10 par D.M.

Courtisé par l’OM, Arkadiusz Milik voudrait rester au Napoli jusqu’à la fin de la saison et quitter son club au terme de son contrat. La Juventus voudrait sauter sur l’occasion et s’offrir l’attaquant polonais cet été.

« Milik ? Il n'est pas l'unique option, mais peut-être la plus difficile à réaliser car c'est un joueur important » déclarait il y a quelques jours en conférence de presse André Villas-Boas. Il faut dire que le Napoli se montrerait intransigeant dans ce dossier Arkadiusz Milik et réclamerait la somme de 15M€ pour se séparer de lui lors de ce mercato hivernal. Un montant très élevé pour l’OM, qui serait néanmoins revenu à la charge avec une offre de 8M€. Une nouvelle proposition refusée par le président Aurelio De Laurentiis, qui pourrait finalement conserver Arkadiusz Milik dans son effectif jusqu’à la fin de la saison.

Un départ en fin de saison pour Milik ?

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le Napoli, Arkadiusz Milik, qui n'a toujours pas disputé le moindre match cette saison, pourrait rester dans son équipe jusqu’en juin prochain. C’est ce qu’annonce le journaliste italien Nicolo Schira sur son compte Twitter. Selon lui, l’attaquant polonais serait prêt à rester au Napoli jusqu’au terme de son contrat et quitter son équipe actuelle en tant qu’agent libre. Alors que l’OM tente de s’attacher ses services, Arkadiusz Milik pourrait ainsi quitter son club librement en juin prochain et rejoindre la formation de son choix. La Juventus serait prête à sauter sur l’occasion et s’offrir l’attaquant polonais sans dépenser le moindre centime.