Mercato - OM : Un danger à prévoir dans le dossier Milik ? La réponse !

Publié le 14 janvier 2021 à 23h10 par La rédaction

Écarté par Gattuso à Naples, Arkadiusz Milik n’a pas joué le moindre match cette saison. Sa situation fait parler et certains clubs s’intéresseraient au joueur. Si l’OM semble très bien placé, rien n’est joué pour le pensionnaire de Ligue 1 qui doit se frotter à une certaine concurrence.

Le torchon brûle entre Naples et Arkadiusz Milik. Pas du tout utilisé par Gennaro Gattuso cette saison, le Polonais voit son avenir ailleurs et chercherait une porte de sortie. En fin de contrat cet été, plusieurs clubs frapperaient à la porte du joueur. Parmi eux, l’OM semble très bien positionné. Le club phocéen proposerait déjà des offres à Naples pour s’attacher les services de l’attaquant de 26 ans dès le mois de janvier. On parle d’une offre entre 5 et 6M€ en Italie. Alors qu'aucun accord n’aurait été trouvé entre les deux clubs, les négociations semblent bien avancer tout de même. Mais quelques grands noms d’Europe seraient aussi sur le coup.

« Ce sont surtout pour des clubs qui veulent le joueur pour juin »