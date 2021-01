Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria lâche ses vérités sur l'arrivée d'un attaquant !

Publié le 15 janvier 2021 à 15h30 par Arthur Montagne

La priorité de l'Olympique de Marseille est de trouver un avant-centre cet hiver. Le club phocéen multiplie les pistes. En vain jusque-là, mais Pablo Longoria évoque ce dossier et confirme être en discussions pour boucler une arrivée.

Le mercato de l'Olympique de Marseille est plutôt bien parti. En effet, pour le moment, le club phocéen a réussi à se séparer de Kevin Strootman, prêté au Genoa jusqu'à la fin de la saison. Le club italien prendra en charge la moitié du salaire de l'international néerlandais ce qui représente une économie importante pour l'OM qui en profite donc pour alléger sa masse salariale comme le souhaite Frank McCourt. En ce qui concerne le recrutement, André Villas-Boas souhaitait voir débarquer un latéral droit et un avant-centre. En ce qui concerne le premier poste, l'OM a déjà bouclé un renfort avec l'arrivée de Pol Lirola, prêté par la Fiorentina avec option d'achat. Reste désormais à Pablo Longoria de trouver un avant-centre. Mais c'est loin d'être le dossier le plus simple.

Longoria dévoile son plan pour recruter un attaquant...

Présent en conférence de presse à l'occasion de la présentation officielle de Pol Lirola, Pablo Longoria a évoqué l'épineux dossier de l'attaquant tant attendu de l'OM. « Je suis au courant. On accepte l'exigence des supporters, c'est une bonne pression. Avec beaucoup de clubs en Italie et en Europe, on recherche tous les mêmes joueurs. C'est important que l'Atlético ait recruté un attaquant. C'est un mercato très difficile et serré et nous travaillons sur différentes pistes. nous cherchons à faire des choses avec intelligence, il faut être très froid dans les négociations », confie-t-il devant les médias. Mais alors que de nombreux noms ont circulé du côté de l'OM, la piste menant à Arkadiusz Milik semble aujourd'hui la plus chaude.

... et évoque le cas Milik