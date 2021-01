Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alvaro Gonzalez a donné un énorme coup de main pour le mercato !

Publié le 15 janvier 2021 à 14h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 15 janvier 2021 à 14h35

Présenté par l’OM en conférence de presse ce vendredi, Pol Lirola a indiqué que son compatriote espagnol Alvaro Gonzalez avait joué un rôle décisif pour son arrivée dans la cité phocéenne.

Longtemps en quête d’un nouveau profil au poste de latéral droit avec la vente de Bouna Sarr au Bayern Munich l’été dernier pour 10M€, l’OM a finalement jeté son dévolu cet hiver sur Pol Lirola. Le défenseur espagnol de 23 ans a signé en provenance de la Fiorentina dans le cadre d’un prêt accompagné d’une option d’achat de 12M€, et Pablo Longoria a d’ailleurs indiqué qu'il comptait déjà le recruter définitivement lors du prochain mercato estival en levant cette option d'achat. Présenté par l’OM ce vendredi en conférence de presse, Pol Lirola a donc eu l'occasion de revenir sur les coulisses de son arrivée au club.

Lirola heureux d’être à l’OM

« Je savais que c'était un grand club, avec beaucoup d'histoire. Il a joué les Coupes d'Europe ces dernières saisons. Je savais qu'il y a avait eu des latéraux espagnols avant moi. Je veux donner beaucoup ici (…) Tout a été très vite. J'ai signé, je me suis entrainé une fois et l'entraîneur a décidé de me faire jouer mercredi. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour connaître mes coéquipiers », a indiqué Pol Lirola sur les coulisses de son prêt à l’OM cet hiver. Mais l’ancien joueur de la Juventus a également évoqué ses rapports privilégiés avec son compatriote espagnol Alvaro Gonzalez, qui l’a convaincu de venir à l’OM et n'a pas manqué de l'aider dans ses discussions avec André Villas-Boas pour ses premières séances d'entraînement au sein de son nouveau club.

« Alvaro m’a dit que ce serait un très bon pas en avant pour moi »