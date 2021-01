Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un buteur étranger veut vraiment rejoindre Villas-Boas !

Publié le 15 janvier 2021 à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Plus que jamais en quête d’un nouveau buteur, l’OM peine à trouver son bonheur en cette période de mercato hivernal. Mais la piste menant à Arkadiusz Milik pourrait finir par se concrétiser puisque le joueur polonais de Naples voudrait venir.

Le mercato hivernal s’accélère à l’OM ! Cette semaine, le club phocéen a officialisé l’arrivée de Pol Lirola (23 ans), le latéral droit espagnol, qui a été prêté par la Fiorentina avec une option d’achat fixée à 12M€. Un premier objectif atteint pour Pablo Longoria et André Villas-Boas, qui souhaitaient attirer un nouveau profil pour pallier au départ de Bouna Sarr au Bayern Munich pour 10M€ l’été dernier et qui n’avait pas été remplacé. Lirola étant désormais arrivé, l’OM peut donc se concentrer pleinement sur son autre dossier chaud du mercato : le nouvel attaquant.

Villas-Boas attend un nouveau buteur

Dès le début du mois de décembre, André Villas-Boas avait lâché une énorme confidence en conférence de presse sur le rendement décevant de Luis Henrique au poste de buteur, et l’entraîneur de l’OM affichait son envie de voir débarquer un nouveau profil à ce poste en janvier : « On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça », indiquait Villas-Boas. Depuis, l’OM a enchainé les pistes non concluantes comme Boulaye Dia (Reims), Gaëtan Laborde (Montpellier), Willian José (Real Sociedad), et s’est même offert le luxe de recaler le profil de Diego Costa qui avait pourtant été proposé à Pablo Longoria après la résiliation de son contrat avec l’Atlético de Madrid. Désormais, un seul dossier semble encore actif pour l’OM…

Milik veut venir à l’OM, mais…