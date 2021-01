Foot - Mercato - OM

Mercato - Officiel : Strootman file au Genoa !

Publié le 14 janvier 2021 à 17h12 par La rédaction mis à jour le 14 janvier 2021 à 17h14

Cela est annoncé depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel : Kevin Strootman est prêté au Genoa.

Depuis plusieurs mois, l’OM cherche à trouver preneur pour Kevin Strootman. Sur la Canebière, on voulait se débarrasser du Néerlandais et de son salaire XXL. Pendant quelques mois, cela sera chose faite. En effet, ce jeudi, le Genoa a officialisé ce qui était annoncé depuis quelques jours. Jusqu’à la fin de la saison, Strootman sera prêté au club italien, faisant ainsi son retour en Serie A, lui qui a joué pour l’AS Rome.