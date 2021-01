Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Strootman a bien fait le forcing pour quitter l'OM !

Publié le 14 janvier 2021 à 4h15 par A.M.

Interrogé sur son départ de l'OM, Kevin Strootman reconnaît qu'il voulait absolument retourner en Italie après des mois délicats sur la Canebière.

Recruté par Rudi Garcia pour 28M€ durant l'été 2018, Kevin Strootman n'a jamais réussi à s'imposer durablement à l'OM et se retrouve être un boulet financier pour le club phocéen. Et pour cause, André Villas-Boas le considère comme un joueur secondaire bien qu'il possède le salaire le plus important du vestiaire olympien. Mais Pablo Longoria a finalement trouvé une solution pour l'international néerlandais qui a été prêté au Genoa, le club italien prenant même en charge la moitié de son salaire. Et visiblement, Kevin Strootman est ravi de retrouver la Serie A.

«Nous voulions retourner en Italie»