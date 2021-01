Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria bientôt libéré d’un gros poids lourd ?

Publié le 13 janvier 2021 à 5h30 par T.M.

Pour quelques mois, l’OM va enfin se débarrasser de Kevin Strootman. Un soulagement qui pourrait bien devenir définitif dans quelques mois.

Alors que l’OM n’avait pas regardé à la dépense pour faire venir Kevin Strootman, le Néerlandais était un véritable poids pour les finances phocéens. En effet, décevant sur le terrain, le milieu de terrain percevait le plus gros salaire du club, environ 500 000€ par mois. Alors que la moindre économie est recherchée, se débarrasser de Strootman était donc une priorité. Et après de longs mois de tentatives infructueuses, le départ de l’ancien de l’AS Rome se concrétise. En effet, le joueur d’André Villas-Boas va être prêté jusqu’à la fin de la saison au Genoa, qui prendra en charge 50% de son salaire.

Prêté puis transféré définitivement ?

Jusqu’à la fin de la saison, l’OM n’aura donc plus Kevin Strootman sur les bras. Une bonne nouvelle mais dès cet été, le cas du Néerlandais redeviendra un problème. Néanmoins, au sein de la direction, on aurait déjà étudié la question. En effet, selon les informations de Simone Rovera, Pablo Longoria espérerait voir Strootman briller du côté du Genoa afin qu’il se relance et pourquoi pas continuer l’aventure avec le club italien au-delà de son prêt. Si tel n’était pas le cas, avec de bonnes performances, Strootman pourrait également intéresser d’autres prétendants. Ne reste donc plus qu’à croiser les doigts pour l’OM.