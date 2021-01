Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle révélation de taille dans ce dossier brûlant !

Publié le 12 janvier 2021 à 9h15 par G.d.S.S.

Annoncé en partance pour le Genoa depuis maintenant plusieurs jours, Kevin Strootman est bien sur le point de quitter l’OM et il en aurait déjà informé ses coéquipiers dans le vestiaire.

Présent en conférence de presse lundi avant le choc entre l’OM et le PSG en Trophée des Champions, André Villas-Boas avait fait le point sur le départ de Kevin Strootman en prêt vers le Genoa : « Pour Strootman, on s'échange des documents entre Genoa et l'OM. Si on n’a pas de nouvelles d'ici à ce soir, il sera convoqué pour le Trophée des champions (…) C’était très dur pour lui, avec beaucoup de concurrence au milieu. C'est important pour lui d'avoir une chance pour l'Euro, on avait d’ailleurs eu une conversation avant le mercato », indiquait l’entraîneur de l’OM sur les ultimes détails à régler avant le départ de Strootman. Et l’international néerlandais s’apprête bien à partir…

Strootman a dit au revoir au vestiaire de l’OM