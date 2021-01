Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas écarte déjà un possible renfort cet hiver !

Publié le 12 janvier 2021 à 5h00 par T.M.

Après Pol Lirola, l’OM pourrait encore enregistrer d’autres renforts. Toutefois, à ce sujet, André Villas-Boas a apporté une grande précision.

Et un problème de régler pour l’OM ! En effet, avec Pol Lirola, André Villas-Boas tient enfin le successeur de Bouna Sarr. Prêté par la Fiorentina, l’Espagnol renforce donc l’effectif phocéen pour la seconde partie de saison. Mais cela ne devrait pas s’arrêter là. En effet, le chantier de l’attaquant n’est toujours pas résolu et il faut donc aussi s’attendre à l’arrivée d’un renfort d’ici la fin du mois de janvier. Quid des arrivées d’autres joueurs ?

« On n'a pas vraiment besoin à ce poste »