Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Lopez semble avoir rapidement oublié Marseille

Publié le 13 janvier 2021 à 19h45 par A.C.

Actuellement prêté par l’Olympique de Marseille, Maxime Lopez semble avoir rapidement trouvé sa place à Sassuolo.

Peu utilisé par André Villas-Boas à l’Olympique de Marseille la saison dernière, Maxime Lopez a décidé de s’exiler en Italie. Prêté à Sassuolo, le milieu a découvert un tout nouveau championnat avec la Serie A et n’a pas mis longtemps à s’y adapter. Les prestations du joueur formé à l’OM ont en effet été saluées par la presse, mais également par son entraineur Roberto De Zerbi, ainsi que par ses coéquipiers. « Maxime s'est très bien intégré. Ça nous a fait du bien, c'est un joueur qui sait jouer au foot et on avait besoin de renfort au milieu. Il n’est pas très grand, mais il fait beaucoup de bien à notre milieu » a tout récemment déclaré Grégoire Defrel. « Pour l'adaptation, c'est vrai qu'il est beaucoup avec Jérémie (Boga), vu que ce sont deux gars de Marseille, ils s'entendent très bien. On est souvent ensemble tous les trois, on est pas mal entre Français avec le Marocain Medhi Bourabia aussi ».

« Sassuolo, avec ce coach, c’est le top pour Lopez »