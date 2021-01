Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Comment Villas-Boas a convaincu Milik

Publié le 15 janvier 2021 à 18h45 par A.C.

André Villas-Boas aurait fait une promesse à Arkadiusz Milik, attaquant du Napoli qui semble s’approcher doucement mais surement de l’Olympique de Marseille.

Ça pourrait bien être lui, le prochain fer de lance de l’attaque de l’Olympique de Marseille. En fin de contrat, Arkadiusz Milik souhaite quitter le Napoli ou il n’a pas joué la moindre rencontre cette saison. Pablo Longoria aurait ainsi soumis une première offre selon Sky Sport Italia , puis une deuxième, qui pourrait avoir plus de succès. Des négociations seraient actuellement en cours entre l’OM et le Napoli, qui réclamerait toujours entre 10 et 15M€ pour lâcher Milik au cours de ce mercato hivernal, qui aurait d’ailleurs déjà un accord avec Longoria.

Villas-Boas aurait promis du temps de jeu à Milik