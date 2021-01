Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités de Villas-Boas sur le dossier Milik !

Publié le 15 janvier 2021 à 17h45 par B.C.

A la recherche d’un attaquant cet hiver, l’OM a entamé les discussions avec le Napoli pour Arkadiusz Milik. Interrogé ce vendredi en conférence de presse sur ce dossier, André Villas-Boas a livré ses vérités.

Après avoir bouclé l’arrivée de Pol Lirola, l’OM travaille désormais sur le recrutement d’un avant-centre afin de renforcer son secteur offensif. Pour parvenir à ses fins d’ici la fin du mercato hivernal, Pablo Longoria a activé de nombreuses pistes ces dernières semaines, et la plus chaude mène aujourd’hui à Ardakiusz Milik. L’OM discute actuellement avec le Napoli pour s’attacher les services du buteur polonais, sous contrat jusqu’à la fin de la saison. « On travaille sur différentes pistes pour l'attaquant. On cherche à avancer, il y a plusieurs options ouvertes », a simplement indiqué ce vendredi Pablo Longoria sur le sujet.

« On a démarré des négociations avec Naples »