Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces nouvelles précisions sur l'arrivée de Milik !

Publié le 16 janvier 2021 à 15h00 par La rédaction

Alors que le Napoli et l'OM négocient encore le transfert d'Arkadiusz Milik, le salaire du joueur à Marseille aurait déjà filtré dans la presse italienne.

L'OM s'était fixé pour objectif d'obtenir un avant-centre de renom, et cette case est sur le point d'être cochée ! Pablo Longoria, le Head of football marseillais, devrait offrir à son entraîneur, André Villas-Boas, ce qu'il recherchait désespérément avec l'attaquant Arkadiusz Milik. Le Polonais de 26 ans a été écarté du groupe après avoir refusé à maintes reprises de prolonger son contrat avec le Napoli, qui arrive à échéance en juin prochain. Arkadiusz Milik n'a donc pas joué le moindre match cette saison, et les dirigeants du club napolitain ont tout intérêt à l'échanger durant le mercato hivernal pour ne pas le laisser partir sans la moindre contrepartie l'été prochain. Un accord avec l'OM semble se préciser pour Arkadiusz Milik, qui se serait déjà entendu avec le club olympien concernant le salaire qu'il percevra sur la Canebière.

Un salaire compris entre 3,5 et 4,2M€ pour Milik ?