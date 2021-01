Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt a posé des limites pour Milik !

Publié le 15 janvier 2021 à 20h45 par A.C.

Frank McCourt, propriétaire de l’Olympique de Marseille, serait d’accord pour le transfert d’Arkadiusz Milik... mais à certaines conditions.

Après avoir bouclé l'arrivée de Pol Lirola en cette première partie de mercato hivernal, Pablo Longoria serait proche de frapper un second coup. Le head of football de l’Olympique de Marseille aurait accéléré dans les négociations avec le Napoli, pour Arkadiusz Milik. Interrogé sur ce dossier, Longoria s’est toutefois montré très évasif ce vendredi. « Des discussions pour recruter Arkadiusz Milik? Je veux d'abord répondre aux questions sur Pol. C'est le protagoniste principal aujourd'hui » a-t-il expliqué, lors de la conférence de présentation de Lirola. « On travaille sur différentes pistes pour l'attaquant. On cherche à avancer, il y a plusieurs options ouvertes ». La Provence annonce toutefois que le transfert de Milik à l’OM serait « en très bonne voie », avec Longoria et André Villas-Boas qui auraient convaincu Frank McCourt de l’importance de ce dossier.

McCourt prêt à un « investissement raisonnable »