Mercato - OM : Un retournement de situation envisageable pour Milik ?

Publié le 15 janvier 2021 à 22h45 par D.M.

L’OM aurait bien entamé des discussions avec le Napoli au sujet du transfert d’Arkadiusz Milik. Mais ce serait peine perdue pour Pablo Longoria dans ce dossier.

« Des discussions pour recruter Arkadiusz Milik ? Je veux d'abord répondre aux questions sur Pol. C'est le protagoniste principal aujourd'hui (…) On travaille sur différentes pistes pour l'attaquant. On cherche à avancer, il y a plusieurs options ouvertes » a déclaré Pablo Longoria ce vendredi lors de la présentation à la presse de sa première recrue hivernale Pol Lirola. Mais à en croire la presse italienne, ce dossier Milik pourrait s’accélérer dans les prochaines heures. Selon la Gazzetta dello Sport , le dirigeant de l’OM aurait prévu de s’entretenir avec le directeur sportif du Napoli, Cristiano Giuntoli afin d’évoquer l’avenir d’Arkadiusz Milik. Ce dernier aurait déjà trouvé un accord de principe avec l'OM d'après RMC . Toutefois, selon le journaliste de TMW, Andrea Losapio, l’attaquant polonais pourrait finalement quitter son club lors du prochain mercato estival et rester en Italie lors du prochain exercice.

« Je sais qu'il y a des discussions entre l'OM et le Napoli pour Milik, mais… »