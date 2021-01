Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'intervention décisive de McCourt dans ce dossier brûlant !

Publié le 16 janvier 2021 à 16h10 par A.M.

Alors que l'OM connaît des difficultés financières, Frank McCourt aurait été convaincu de faire un effort financier pour recruter Arkadiusz Milik.

En quête d'un avant-centre, l'Olympique de Marseille a multiplié les pistes cet hiver. Toutefois, ces dernières, le club phocéen semble avoir arrêté son choix sur Arkadiusz Milik, dont le contrat à Naples prend fin en juin prochain. Cependant, compte tenu des difficultés financières de l'OM, ce dossier pourrait être difficile à boucler puisque le club italien se montre exigeant. Mais grâce à Frank McCourt, l'OM pourrait bien réussir à enfin recruter son attaquant tant attendu.

McCourt a été convaincu par Longoria pour Milik