Mercato - OM : Longoria est sur le point de boucler un énorme coup !

Publié le 16 janvier 2021 à 9h10 par A.M.

A la recherche d'un avant-centre durant le mercato d'hiver, l'OM aurait jeté son dévolu sur Arkadiusz Milik. Et les discussions avec Naples avanceraient dans le bon sens.

Ce n'est un secret pour personne, l'Olympique de Marseille cherche à recruter un attaquant. L'été dernier déjà, le club phocéen avait multiplié les pistes, en vain. Et la première partie de saison de Dario Benedetto n'a fait que renforcer la conviction du staff de l'OM. Par conséquent, Pablo Longoria s'est de nouveau mis en quête d'un avant-centre cet hiver, et rapidement, le nom d'Arkadiusz Milik est ressorti. En fin de contrat en juin prochain à Naples, l'attaquant polonais représente une belle opportunité de marché que l'OM ne compte pas laisser passer. Et visiblement, l'optimisme grandit dans ce dossier.

Milik tout proche de l'OM ?