Mercato - OM : Milik ferait déjà le forcing... pour quitter l'OM !

Publié le 16 janvier 2021 à 11h30 par A.M.

Grande priorité de l'OM pour la fin du mercato d'hiver, Arkadiusz Milik se rapproche d'un transfert à Marseille. Toutefois, l'attaquant polonais ne s'imagine pas sur le long terme du côté de la cité phocéenne.

En quête d'un attaquant afin d'offrir une vraie option pour remplacer Dario Benedetto, l'OM semble avoir jeté son dévolu sur Arkadiusz Milik. « Je ne parle pas avec Milik. On a démarré des négociations avec Naples pour qu'il puisse venir mais ce n'est pas confirmé. Je laisse ça à Pablo », confiait même André Villas-Boas à ce sujet vendredi en conférence de presse. Et les négociations avanceraient même de façon positive, Gianluca Di Marzio révélant que l'OM avait transmis une offre de 7M€ alors que Naples espère 9M€. Les discussions se poursuivent, mais l'optimisme règne quant à l'arrivée de l'international polonais sur la Canebière. Mais pour combien de temps ? La question se pose, puisqu'à l'image d'un Mario Balotelli, qui n'était resté que six mois à l'OM, Arkadiusz Milik se poserait déjà des question sur son avenir. Calciomercato.it révélait ainsi que l'ancien attaquant de l'Ajax Amsterdam s'inquiétait de l'interdiction de clause libératoire en France, ce qui compliquerait un éventuel départ du club phocéen. Mais visiblement, Milik peut souffler, l'OM n'aurait pas non plus l'intention de s'appuyer sur le Polonais sur le long terme.

Milik ne devrait pas s'éterniser à l'OM

En effet, La Provence confirme tout d'abord qu'Arkadiusz Milik penserait déjà à son avenir loin de l'OM. Si le Polonais est tombé d'accord avec le club phocéen pour un contrat de trois ans et demi, son objectif est bien d'utiliser son passage à Marseille comme un tremplin pour sa carrière. Conscient qu'il ne retrouvera plus sa place à Naples et que l'OM lui offre un poste de titulaire indiscutable à la pointe de son attaque, Milik n'aurait pas prévu de rester longtemps au sein du club olympien. Une situation qui n'est pas non plus pour déplaire à l'OM qui pourrait réaliser rapidement une jolie plus-value. Le transfert du Polonais ne devrait pas dépasser les 10M€ compte tenu du fait qu'il ne lui reste que six mois de contrat, et s'il flambe pendant la seconde partie de saison, l'OM pourrait bien le revendre beaucoup plus cher l'été prochain. Naples est également conscient de la bascule financière que pourrait réaliser le club phocéen et tenterait ainsi d'inclure un important pourcentage à la revente dans la transaction. Autrement dit, Arkadiusz Milik ne sera que de passage à l'OM.