Mercato - OM : Longoria dégaine une offre de 7M€ !

Publié le 16 janvier 2021 à 8h30 par A.M.

En quête d'un avant-centre, l'OM a concrètement avancé sur la piste menant à Arkadiusz Milik en coulisses. Pablo Longoria aurait même transmis une offre de 7M€ à Naples.

Après avoir bouclé l'arrivée de Pol Lirola, prêté par la Fiorentina, ainsi que le départ de Kevin Strootman vers le Genoa, l'OM doit désormais dénicher un nouvel avant-centre. Et après avoir multiplié les pistes, Pablo Longoria et André Villas-Boas semblent avoir arrêté leur choix. La priorité se nomme en effet Arkadiusz Milik. L'attaquant de Naples est écarté du groupe après avoir refusé de prolongé son contrat qui s'achève en juin prochain. Le club phocéen souhaite donc sauter sur l'occasion pour boucler le deal et réaliser un joli coup. Et après des débuts de négociations très compliqués avec Aurelio De Laurentiis, la situation serait en train de se débloquer.

L'OM offre 7M€ pour Milik