Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C’est le moment de vérité pour Arkadiusz Milik !

Publié le 16 janvier 2021 à 6h15 par Th.B.

Bien des noms ont été liés à l’OM cet hiver pour le poste d’attaquant. Néanmoins, la priorité de Pablo Longoria se nommerait désormais Arkadiusz Milik et la volonté première du joueur du Napoli serait aussi de s’engager avec le club phocéen.

Exit les pistes Diego Costa, Christian Kouamé, Gaëtan Laborde, Andy Delort ou encore Olivier Giroud. La priorité hivernale de Pablo Longoria, directeur du football de l’OM, est nul autre que Arkadiusz Milik. C’est du moins l’information qui circule ces derniers jours. Sous contrat avec le Napoli jusqu’en fin de saison où il n’a pas été inscrit sur la liste de participants pour la Serie A, l’international polonais veut se donner une chance d’être appelé pour l’Euro avec sa sélection. Un départ serait la volonté première du joueur au cours du mercato hivernal et l’intérêt serait réciproque : Milik veut rejoindre l’OM autant que le club phocéen souhaite s’attacher ses services selon Simone Rovera.

« Il y a une volonté du joueur de venir à Marseille »