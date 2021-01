Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria répond aux supporters sur un dossier brûlant !

Publié le 16 janvier 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que les supporters de l’OM s’impatientent sur l’arrivée d’un nouveau buteur cet hiver, Pablo Longoria leur a fait passer un message très clair à ce sujet.

Depuis maintenant plusieurs semaines, l’OM travaille en coulisses sur le recrutement d’un nouvel attaquant afin d’apporter une nouvelle concurrence à Dario Benedetto. Plusieurs profils tels que Gaëtan Laborde (Montpellier), Boulaye Dia (Reims) et Diego Costa (libre) ont été évoqués, mais le dossier le plus brûlant mène à Arkadiusz Milik, le buteur polonais de Naples qui arrive en fin de contrat. Et alors que les supporters attendent cette nouvelle recrue de pied ferme à l’OM, Pablo Longoria s’est prononcé sur ce dossier vendredi en conférence de presse.

« On accepte l’exigence des supporters »