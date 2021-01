Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a recalé une star cet hiver !

Publié le 16 janvier 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Toujours en quête d’un nouveau buteur, l’OM a pourtant été approché par l’entourage de Diego Costa mais a bel et bien recalé l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid comme l’a confirmé André Villas-Boas.

Maintenant que l’OM a réussi à recruter un latéral droit en la personne de Pol Lirola, André Villas-Boas attend patiemment le recrutement d’un buteur dans ses objectifs du mercato hivernal. La piste menant à Arkadiusz Milik semble plus que jamais tenir la corde, surtout que le buteur polonais arrivera en fin de contrat l’été prochain avec Naples. Mais ces derniers jours, l’OM aurait pu boucler un coup de maitre sur le marché des transferts puisque Diego Costa, libre depuis le mois de décembre, avait proposé ses services à André Villas-Boas.

« J’ai reçu un message WhatsApp… »