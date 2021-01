Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Benedetto, Mitroglou… Villas-Boas pousse un nouveau coup de gueule !

Publié le 15 janvier 2021 à 18h30 par B.C.

Irrégulier depuis son arrivée à l’OM, Dario Benedetto ne peut empêcher les comparaisons avec Kostas Mitroglou. De quoi agacer André Villas-Boas, qui a rappelé ce vendredi qu’il ne comptait pas sur l’attaquant grec tout en réaffirmant sa confiance envers l’ancien joueur de Boca Juniors.

En quête de son grantatakan depuis le lancement du projet McCourt, l’Olympique de Marseille peine à parvenir à ses fins depuis le départ de Bafé Gomis à l’été 2017. Pablo Longoria s’active ainsi pour tenter de mettre la main sur un nouvel attaquant en ce mercato hivernal, capable de bousculer Dario Benedetto. D'après RMC , un accord de principe aurait déjà été trouvé avec Arkadiusz Milik, mais pas encore avec le Napoli. Après une première saison correcte, Benedetto se montre en difficulté aujourd’hui avec seulement 3 buts inscrits en 23 apparitions, de quoi rappeler les prestations de Kostas Mitroglou. Recruté en 2017 pour 15M€, l’ancien joueur de Benfica a rapidement été considéré comme un flop dans la cité phocéenne, avec un total de 16 buts en 50 apparitions sous le maillot de l'OM, mais La Provence est venue défendre son bilan cette semaine. Alors que Kostas Mitroglou a été mis à l’écart par André Villas-Boas, le quotidien régional a précisé dans ses colonnes que le Grec avait un ratio de buts marqués/matchs supérieur à celui de Dario Benedetto, avec une réalisation toutes les 120 minutes contre 229 minutes pour l’Argentin. Une statistique alarmante pour Benedetto, qui amène certains supporters de l’OM à s’interroger sur la non-utilisation de Mitroglou, mis au placard à six mois de la fin de son contrat.

« Des stats négatives pour tuer certains joueurs »

Mais André Villas-Boas ne compte pas revenir sur sa décision. Présent en conférence de presse ce vendredi à la veille du match contre Nîmes, le Portugais s’est de nouveau agacé contre les journalistes de La Provence , accusant le quotidien régional de ne pas aider l’OM : « Il a des bonnes et des mauvaises stats. La Provence cherche toujours des stats négatives pour tuer certains joueurs. Je trouve ça dur, je voudrais que La Provence et l'OM soient à côté l'un de l'autre pour rendre l'OM plus fort. On pourrait appeler La Provence, Le Parisien. Un journal régional est normalement associé à son plus grand club », a-t-il confié dans des propos relayés par RMC .

« Kostas ne fait pas partie de l’effectif »