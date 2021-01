Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik a fait une annonce fracassante à Longoria

Publié le 16 janvier 2021 à 16h45 par A.C.

Arkadiusz Milik, en fin de contrat avec le Napoli, semble particulièrement attiré par l’idée d’évoluer à l’Olympique de Marseille.

C’est un dossier qui semble bouger depuis quelques jours. A la recherche d’un attaquant de pointe, Pablo Longoria aurait jeté son dévolu sur Arkadiusz Milik. Mais alors que les 15M€ réclamés par le Napoli semblaient avoir effrayé l’Olympique de Marseille, en Italie on a récemment annoncé un retour de flamme. Une nouvelle offre aurait en effet été soumise par l’OM et le président Aurelio De Laurentiis semblerait désormais plus enclin à négocier, alors qu’il ne reste que quelques mois de contrat à Milik. D’ailleurs, plusieurs sources ont récemment annoncé un accord de principe entre le Polonais et l’OM.

Milik séduit par l’OM