Mercato - OM : Longoria est prévenu pour ces deux jolis coups en Ligue 1 !

Publié le 16 janvier 2021 à 13h15 par D.M.

Après la défaite de son équipe face à l’AS Monaco ce vendredi, Michel Der Zakarian a annoncé qu’Andy Delort et Gaëtan Laborde, sur les tablettes de l’OM, devraient rester à Montpellier jusqu’à la fin de la saison.

Après avoir accueilli Pol Lirola, prêté par la Fiorentina jusqu’à la fin de la saison, l’OM pourrait enregistrer l’arrivée d’un attaquant. Et ces dernières heures, la piste Arkadiusz Milik a pris de l’ampleur du côté de Marseille. Selon les informations de la Provence , l’attaquant polonais serait tombé d’accord avec le club phocéen et le Napoli pourrait finalement accepter de le laisser partir cet hiver. Parallèlement à ce dossier Milik, Pablo Longoria continuerait de suivre la situation de plusieurs joueurs de Ligue 1 à l’instar de Gaëtan Laborde et d’Andy Delort.

« Pour l'instant, personne ne part »