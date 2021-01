Foot - OM

OM - Clash : PSG, Garcia... Riolo craint le pire pour Villas-Boas !

Publié le 16 janvier 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que les déclarations d'après-match d'André Villas-Boas n'ont pas manqué de faire parler suite à la défaite de l'OM contre le PSG, Daniel Riolo s'étonne des propos du Portugais.

Après la défaite de l'OM contre le PSG lors du Trophée des Champions mercredi soir (1-2), André Villas-Boas avait livré une analyse surprenante de la rencontre. « C'était un match équilibré. On était la meilleure équipe, je pense qu'on ne mérite pas de perdre ce match. L'état d'esprit était irréprochable. Félicitations à Paris. Le plus grand honneur qu'ils nous font, c'est cette fête qu'ils font, comme s'ils avaient gagné la Ligue des champions. C'est signe de l'importance qu'ils ont donné à ce match. Un match qu'on a maîtrisé. Et la meilleure équipe perd ce soir », confiait le technicien portugais au micro de Téléfoot La Chaîne. Une sortie qui n'est pas du goût de Daniel Riolo.

«Le supporter ne veut pas qu’on lui raconte des saucisses à la Rudi Garcia»