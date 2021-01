Foot - OM

OM - Clash : Villas-Boas tacle sèchement le PSG !

Publié le 14 janvier 2021 à 9h00 par La rédaction

Après la défaite (2-1) de l'OM face au PSG, qui a donc remporté le Trophée des Champions, André Villas-Boas n'a pas hésité à s'en prendre amèrement à ses adversaires du soir.

Les tensions entre le PSG et l'OM sont loin d'être apaisées. Alors que mercredi soir, les hommes de Mauricio Pochettino sont parvenus à prendre le meilleur sur ceux d’André Villas-Boas (2-1) pour soulever leur premier trophée de la saison, le match a été tendu, notamment lors des duels opposant Neymar à Alvaro Gonzalez. Les Parisiens, plus réalistes que leurs adversaires, se sont imposés grâce à des buts inscrits par Mauro Icardi (39ème) puis Neymar, sur pénalty (85ème). Dimitri Payet a tenté de relancer l'OM grâce à un but qui est intervenu trop tardivement (90ème). Le PSG a donc pris sa revanche face à l'OM et a remporté le Trophée des Champions, que les Parisiens ont fêté d'une manière qui semble être restée au travers de la gorge d'André Villas-Boas, l'entraîneur marseillais.

« Comme s'ils avaient gagné la Ligue des champions »