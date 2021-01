Foot - OM

OM : André Villas-Boas s’enflamme pour Steve Mandanda !

Publié le 11 janvier 2021 à 22h45 par La rédaction

Épanoui sous les couleurs de l'OM, Steve Mandanda ne se voit pas quitter sa « maison ». À 35 ans, le gardien a bien plus qu'un rôle de titulaire, et ce n'est pas André Villas-Boas qui va dire le contraire.

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec l'Olympique de Marseille, Steve Mandanda aura 38 ans à la fin de son contrat et il ne semble pas vouloir finir sa carrière ailleurs que sur la Canebière. À 35 ans, le gardien français vit toujours une folle histoire d'amour avec l'OM et ce, depuis son arrivée du Havre en 2007, ce qui se concrétise encore cette saison par de belles performances sous le maillot marseillais. En plus de son apport sur le terrain, Mandanda s'investit dans la réussite de son club, allant jusqu'à prendre position pour inciter sa direction à prendre des décisions rapides concernant les joueurs qui arrivent en fin de contrat. Un statut de capitaine pleinement assumé, qui ne peut être que bénéfique pour l'OM.

« C'est une personne qui nous sert d'inspiration »