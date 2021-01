Foot - PSG

Trophée des Champions : Le PSG s’impose face à l’OM !

Publié le 13 janvier 2021 à 22h56 par La rédaction mis à jour le 13 janvier 2021 à 23h13

Pour le deuxième Classico de la saison, le PSG s’est imposé face à l’OM (2-1). Une victoire qui permet aux hommes de Mauricio Pochettino de remporter le Trophée des Champions.

Alors qu’on avait quitté le PSG et l’OM sur un climat très tendu en septembre dernier, les deux équipes se retrouvaient ce mercredi à Lens avec un grand enjeu : le Trophée des Champions. Le premier trophée de la saison était donc en jeu et ce sont finalement les hommes de Mauricio Pochettino qui ont pris le meilleur sur ceux d’André Villas-Boas (2-1). Alors que les Phocéens n’ont jamais été réellement dangereux durant les 90 minutes, les Parisiens ont su eux se montrer réalistes grâce notamment à un très bon Mauro Icardi, auteur du premier but de la rencontre (39ème). C’est ensuite Neymar, en fin de match, qui a parachevé le succès parisien en marquant sur penalty (85ème), le but de Dimitri Payet (90ème) dans les derniers instants de la rencontre n’aura donné qu’un infime espoir, mais cela n’aura pas été suffisant. Le PSG prend donc sa revanche sur l’OM après la rencontre de septembre, remportant par la même occasion le Trophée des Champions, le 1er trophée de Mauricio Pochettino à la tête du club de la capitale.