PSG : Neymar, Mbappé... Pochettino annonce du lourd face à l’OM !

Publié le 12 janvier 2021 à 15h45 par A.C.

A la veille du Trophée des Champions face à l’Olympique de Marseille, Mauricio Pochettino s’est exprimé au sujet de retour de Neymar.

Thomas Tuchel pensait pouvoir le faire revenir contre le LOSC le 20 décembre dernier, mais Neymar n’est toujours pas revenu de blessure. Touché à la cheville suite à un choc avec Thiago Mendes de l’OL, la star du Paris Saint-Germain n’a plus foulé les pelouses depuis. Entretemps, Tuchel et parti et Mauricio Pochettino s’est installé au PSG... sans pour autant avoir déjà pu compter sur Neymar ! Ces dernières heures plusieurs sources ont évoqué son retour imminent et RMC Sport a même évoqué la possibilité de le voir titulaire face à l’OM, dans le Trophée des Champions.

Neymar de retour et Mbappé « en parfaite condition »