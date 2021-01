Foot - OM

PSG/OM - Clash : Villas-Boas répond au chambrage de Neymar et des Parisiens !

Publié le 15 janvier 2021 à 23h45 par B.C.

Après leur victoire contre l’OM, les joueurs du PSG n’ont pas hésité à chambrer leur adversaire. De bonne guerre aux yeux d’André Villas-Boas.

Après sa défaite au Parc des Princes en septembre dernier, le PSG a pris sa revanche sur l’OM (2-1) lors du Trophée des Champions. Alors que les Phocéens n’avaient pas hésité à chambrer les Parisiens suite à leur victoire en Championnat, mais également après le revers du PSG en finale de Ligue des Champions l’été dernier, les joueurs de Mauricio Pochettino ne se sont pas privés d'en faire de même avec leur adversaire, à commencer par Neymar. La star auriverde a échangé quelques mots avec Alvaro Gonzalez sur Twitter et a fait référence à Dimitri Payet sur Instagram . Pas de quoi agacer pour autant André Villas-Boas.

« Le chambrage, c'est normal »