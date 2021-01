Foot - OM

PSG/OM - Polémique : Le clan Alvaro Gonzalez annonce la couleur avant de retrouver Neymar !

Publié le 13 janvier 2021 à 10h10 par La rédaction

Ce mercredi, Alvaro Gonzalez et Neymar seront opposés pour la première fois depuis leur altercation en septembre dernier. L'entourage du joueur espagnol a donné un aperçu du duel à venir entre les deux joueurs.

Avec le Trophée des Champions en ligne de mire, l'OM et le PSG seront opposés dans un nouvel épisode du Classico ce mercredi. Il s'agira de la première confrontation entre les deux équipes depuis la victoire des Phocéens (0-1) au Parc des Princes en septembre dernier. De nombreuses altercations avaient émaillé cette rencontre, à tel point que Jérôme Brisard, l'arbitre de cette rencontre, avait été forcé de donner cinq cartons rouges. À quelques heures de ce nouvel affrontement entre l'OM et le PSG, les retrouvailles entre Neymar et Alvaro Gonzalez sont également sur toutes les lèvres.

« Alvaro ne sera sûrement pas dans la retenue »