OM/PSG - Polémique : Neymar, racisme… L’OM est uni derrière Alvaro Gonzalez !

Publié le 12 janvier 2021 à 23h10 par Th.B.

Accusé d’avoir proféré des injures racistes envers Neymar lors de la dernière confrontation entre l’OM et le PSG en septembre dernier, Alvaro Gonzalez devrait être chahuté par les joueurs parisiens. C’est du moins l’idée générale que se ferait le club phocéen en interne.

À la toute fin d’un match que l’OM avait remporté à la loyale sur le terrain (1-0), les esprits se sont échauffés en septembre dernier entre les joueurs du club phocéen et du PSG. D’ailleurs, Neymar qui a été exclu, a assuré sur ses réseaux sociaux avoir été traité de « mono » ce qui signifie littéralement singe. Et l’auteur de ces insultes est selon la star du PSG nul autre qu’Alvaro Gonzalez. Bien que le principal intéressé dispose du soutien inconditionnel du vestiaire et du staff technique de l’OM, en atteste la déclaration de Nemanja Radonjic en conférence de presse lundi, on ne se ferait pas d’illusion à Marseille quant à l’accueil que les joueurs du PSG lui réserveraient mercredi soir.

« Les joueurs seront très attentifs, très vigilants »